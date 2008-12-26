Под именем Руслана Алехно мошенники вымогают деньги…

Во время своего предновогоднего шоппинга по Москве Руслан Алено лишился сотового телефона ноутбука. Вс произошло в пробке на проспекте Мира. Сумка, в которой находился ноутбук и мобильный телефон, лежала на заднем сидении автомобиля. «Я стою в пробке, в крайней правой полосе, и в этот момент какие то малолетние попрошайки с наглостью открывают заднюю дверь моего автомобиля и выхватывают сумку, после чего исчезают, -рассказывает Руслан Алехно. — Я даже не успел сообразить, что произошло. Что я мог сделать? Бросить автомобиль, который и побежать за наглецами?» Стоимость телефона, по словам потерпевшего, 30000 рублей, стоимость сумки марки Louis Vuitton 45000 рублей, стоимость ноутбука марки VAIO 85000 рублей. Кстати, сумка и ноутбук были куплены совсем недавно — всего неделю назад. Этой покупкой Руслан Алехно поздравил сам себя с новогодними праздниками. Однако в нотбуке уже хранились наметки новых песен, которые Артист планировал передать на аранжировку. Но самое страшное выяснилось позже. Пока Артист ехал в отделение, псле произошедшего инцидента, с мобильного телефона, который был украден, неизвестные злоумышленники отправляли сообщение друзьям Алехно с просьбой немедленно перевести на подставной виртуальный интернет кошелек некую сумму денег. Руслан Алехно пребывает в бешенстве от сложившейся ситуации. Помимо материальной стороны вопроса Алехно разгневал тот факт, что черз смс-рассылку пытались кинуть и его друзей.