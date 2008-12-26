Донателла Версаче в купальнике. Мегаужас!

Модельер Донателла Версаче выдвинула свою кандидатуру на роль известного сказочного персонажа - Бабы Яги! Неустанно ища славу и признание Донателла, наконец, подыскала для себя приемлемый вариант, сообщает Life. Накануне Рождества сестра погибшей звезды мировой моды Джанни Весаче, появилась на пляже в костюме Бабы Яги. Особенно трудиться над имиджем ей не пришлось - стоило только снять всю одежду и обнажиться до купального костюма. Выходка Донателлы была оценена по достоинству всеми посетителями пляжа. Но самые умные рискнули предложить Донателле проделать тот же номер но уже где-нибудь поближе к России. Во-первых, на Россию сейчас мода. А во-вторых, баба Яга, персонаж, родившийся как раз на просторах нашей необъятной страны. {1}