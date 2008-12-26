31 декабря, клуб «Heaven», концерт «Фабрики звёзд-2». Начало в 22:00

В новогоднюю ночь в клубе Heaven блистают ребята, которые в совсем юном возрасте усвоили правила игры в украинском шоу-бизнесе - яркие, амбициозные финалисты Второй Украинской Фабрики Звёзд. А ведёт дерзкую вечеринку – женщина, которая привыкла только выигрывать - эпатажная дива с льдинкой в глазах – Светлана Вольнова. Главные действующие лица праздничной программы – безусловно, победители «Фабрики звёзд-2» Владимир Дантес и Вадим Олейник. Им обоим всего по двадцать лет, но стоит этим милым харизматичным мальчикам оказаться на сцене, в их глазах закипают недетские страсти. Парочка чудесно спелась за три месяца жизни в звёздном доме, их заботливая мама-продюсер Наталья Могилевская не зря вкладывала в этих парней душу. Всем известно, что Могилевская редко ошибается в успешности музыкального проекта – она всерьёз взялась за работу с новым дуэтом, и результат не заставил себя долго ждать. Другое продюсерское творение Натальи Могилевской, которое появится на сцене Heaven club на Новый год – девичья группа «Real О». Четыре молоденькие куколки поют старые, но всегда актуальные хиты самой Могилевской. Малышки готовят к самой главной зимней вечеринке не только, задушевные песни, но и мегасексуальные наряды. Чудеса бывают. В ночь, когда всё старое, надоевшее и пережитое уступает место новым планам и новым эмоциям, на светлой сцене клуба Heaven появится сущий ангел - выпускник «Фабрики звёзд-2» Борис Апрель. Нежный, трогательный подросток с космическими голубыми глазами и завораживающей манерой пения. Строгому face control Heaven`а не стоит волноваться - маленький принц Борис Апрель, на самом деле – уже год, как совершеннолетний. И, наконец, главный новогодний подарок клуба абсолютного отдыха Heaven своим гостям – светская львица Светлана Вольнова. Эта острая на язык блондинка всегда выглядит сногсшибательно. Каждый выход Светланы в люди – событие. Каждое слово, сказанное прессе – скандально. Броская дива – не боится быть вызывающей, и каждый раз абсолютно новой. Вход на новогоднюю вечеринку для одной персоны: С 22:00 до 24:00 – 2500 грн. (в стоимость входит место за столом, праздничный ужин и спиртное); После 00:00 – 500 грн. – для джентльменов, 250 грн. – для дам.