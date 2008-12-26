Дантес&Олейник признались в любви … китам (ФОТО)

А Борис Апрель - журналистам Подопечным Натальи Могилевской довелось многое испытать за время пребывания на проекте «Фабрика зiрок 2»… Но быть специальными гостями на открытии первого в Киеве Дельфинария им еще не приходилось. Точно также как и в первый раз ребятам удалось пообщаться с морскими животными, как принято говорить, с глазу на глаз. Дантес&Олейник оказались не из робкого десятка, и смело окунулись в воду с дельфинами и китами Цирка Кобзов. Причем сделали это в компании солистов группы «Авиаторы» перед телекамерами и многочисленными журналистами Как оказалось белые киты (несмотря на свои габариты) - животные достаточно общительные и дружелюбные. Любят покатать на своей спине людей и вообще порезвиться. - Вода – моя стихия, - говорит один из солистов дуэта Владимир Дантес. – Я чувствую себя в ней очень комфортно, но впервые в жизни мне довелось «общаться» с китами и дельфинами так близко, да еще и в бассейне - Незабываемые впечатления, - добавляет обаятельный Вадим Олейник. – Хотя вода в бассейне была прохладной… Поддержать бывших «сожителей» по Звездному дому пришел и эпатажный Борис Апрель. Правда, его поддержка ограничилась только моральной стороной… Увидеть плавающего «звездного воина» собравшейся публике в тот день так и не удалось. Погладив морских красавцев по мордашкам и сфотографировавшись с ними на память, Апрель предпочел общение с журналистами… ФОТО: ИА «Screen Media»