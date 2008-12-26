Ушёл из жизни знаменитый британский драматург Гарольд Пинтер

26 декабря 2008, 14:26

Знаменитый британский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе Гарольд Пинтер скончался на 79-м году жизни. На родине писателя, да и за её пределами, Пинтера считают одним из самых выдающихся современных драматургов. Он является автором более 30 пьес, по которым было снято огромное количество фильмов. Имя Пинтера даже дало название литературному определению "пинтеризм", который отражает специфичную писательскую манеру драматурга, передаёт Би-Би-Си. Гарольд Пинтер родился на востоке Лондона в семье еврейского портного, поступил в Королевскую академию драматического искусства, так и не окончил её. Пинтер покинул академию и занялся актёрством. Он разъезжал со спектаклями различных постановочных трупп по Англии и Ирландии на протяжении почти 10 лет. В 1957 году вышла первая постановка по пьесе Пинтера "Комната". За ней тут же последовали и другие. После постановки "Сторожа" (1960 год) имя Пинтера уже было на устах всех британских театралов. Пинтер никогда не скрывал своих политических взглядов. В молодости он резко осуждал фашиствующие элементы в Англии, затем его критика перекинулась на политику США во время переворота в Чили в 1973 году. Позже писатель резко отрицательно отзывался о Маргарет Тэтчер и Рональде Рейгане. В 2002 году Пинтер узнал, что болен раком, однако продолжал писать. Годом позже Пинтер опубликовал сборник стихов "Война", в котором резко осудил вторжение США в Ирак. Сборник был позже удостоен поэтической награды имени Уилфреда Оуэна. В начале 2005 года Пинтер объявил, что не будет больше писать пьес, а надеется найти какие-то новые для себя формы творчества. За свою писательскую карьеру Пинтер получил огромное количество различных наград и премий, в том числе Шекспировскую премию, Европейскую премию по литературе, Премию Пиранделло и многие другие. Однако самой значительной стала Нобелевская премия по литературе, которую он получил в 2005 году. Напомним, что в этом году ушло из жизни много людей искусства. Среди них - народный артист СССР Михаил Пуговкин, драматург, актёр и сценарист Александр Мишарин, народный артист России Андрей Толубеев, легендарные артисты театра и кино – Александр Абдулов и Игорь Дмитриев.

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