Земфира поделилась любимом новогодним рецептом

Многие из звезд шоу-бизнеса хотя бы раз в год надевают фартук и становятся к плите. Чтобы приготовить коронное блюдо из самых обычных и вполне доступных продуктов. Как пишет AllTasty, Земфира не сторонница сложных блюд. – Я не сторонница пышных празднований, большую часть жизни приходится проводить в разъездах, например, на этот Новый год собираюсь лететь в Америку, поэтому кулинарные изыски не для меня. Я предлагаю хозяйкам не заморачиваться над приготовлением сложных блюд, а в качестве закуски использовать обычные вареные яйца. Очистите сваренные вкрутую яйца от скорлупы, разрежьте на дольки, сверху украсьте красной икрой и поставьте на середину стола. Это несложное блюдо создаст новогоднее настроение и сэкономит кучу времени, которое хозяйка дома сможет потратить на себя любимую.