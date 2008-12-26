Ольге Бузовой не дают уйти из «Дома-2»

Недавно в СМИ прошла информация, что звезда "Дома-2" Ольга Бузова покидает проект. Как сообщили Дням.Ру в пресс-службе канала ТНТ, слухи о ее уходе не подтверждаются. Бузова остается в "Доме-2", но не как рядовая участница, а полноправная ведущая. "Мне сделали предложение, от которого я просто не могла отказаться, – рассказала Ольга. - Я не поверила и до сих пор до конца не верю. Сначала смеялась, потом плакала. Я думаю, что для меня это действительно шаг вперед, совершенно другой статус". Когда в октябре белокурая красавица объявила о своем уходе из проекта, поклонники "Дома-2" и участники шоу отказывались в это верить. "Мысли об уходе у меня возникли летом после победы в конкурсе "Богиня Дома-2", - объясняет Бузова. – Я очень люблю "Дом-2" и всегда это говорила. Но такой уж я человек – мне постоянно нужны новые эмоции, я хочу двигаться вперед". Понимая, что Ольга пользуется очень большой популярностью у зрителей, продюсеры "Дома-2" категорически не захотели ее отпускать. Продюсер шоу Александр Михайловский уверен, что статус ведущей проекта для Бузовой – логическое продолжение ее карьеры. "Ольга стала третьей ведущей "Дома-2", потому что она знает жизнь проекта изнутри и с искренним интересом и пониманием будет помогать участникам, но уже в новом качестве". Увидеть Бузову в роли ведущей все желающие смогут уже 31 декабря, когда в эфир ТНТ выйдет первый выпуск шоу, вести который Ольга будет наравне с Ксенией Собчак и Ксюшей Бородиной. "Сейчас я понимаю, что будет трудно, – признается Бузова. - Меня не будут воспринимать как ведущую, придется завоевывать авторитет. Но я упертая и целеустремленная, я уже отвоевала свое место под солнцем. Я очень уважаю наших ведущих, но могу сказать, что я лучше знаю всю кухню - кто чем живет, кто о чем думает. Это место мне родное. Если понадобится, останусь ночевать. Когда живешь здесь, чувствуешь больше".