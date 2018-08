В США скончалась известная актриса

В четверг на 84-м году жизни скончалась известная американская певица и актриса Эрта Китт, в течение 60 лет очаровывавшая публику по всему миру своим знойным и чувственным голосом. По словам ее друга публициста Эндрю Фридмана, в последнее время певица проходила курс лечения от рака толстой кишки в одной из больниц Нью-Йорка. "Она была легендарным исполнителем, она была естественной", - заявил Фридман. Как сообщает РИА "Новости", за свою карьеру Эрта Китт дважды получала награду американской телевизионной премии "Эмми Интернэшнл", дважды номинировалась на получение национальной музыкальной премии Grammy и Tony Аwards - высшую американскую театральную награду. Являясь, по ее собственному признанию, "сексуальным котенком", Китт получила широкую известность, снимаясь в роли женщины-кошки в популярном в 60-е годы американском телесериале "Бэтмен". Стоит отметить, что Эрта Китт начинала карьеру как танцовщица в знаменитой труппе "Кэтрин Данхэм". По окончании одного из европейских турне коллектива Китт поселилась в Париже. Серьезно занявшись вокалом, американка разнообразила свою концертную программу и по возвращении в Нью-Йорк с успехом выступала в его лучших ночных клубах. Позже певицу пригласили в бродвейский мюзикл New Faces Of 1952 - "Новые лица 1952 года", после премьеры которого на Китт посыпались предложения сниматься в кино. В частности, в 1957 году она снялась в ленте "The Mark of the Hawk" - "Знак ястреба", а в 1958 году сыграла главную роль в картине "St. Louis Blues" - "Сент-Луис Блюз". Успех песен Эрты Китт, в частности песни "I'm Just An Old-Fashioned Girl" - "Я просто старомодная девушка", принес ей новые контракты в кино и на телевидении, ее альбомы пользовались большим спросом. "У меня не было никаких правил. Я просто была Эртой Китт. Я хочу быть разной Эртой Китт до тех пор, пока Бог не заберет меня", - заявляла ранее певица.