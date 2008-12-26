«Шоумания» собрала звезд на новогодний утренник (ФОТО)

Зимние праздники – это время, когда можно отбросить взрослую солидность и побыть немного ребенком. Именно такую возможность «Шоумания» (Новый канал) предоставит украинским звездам. Наряженные в новогодние костюмы, знаменитости будут водить хоровод вокруг елки, петь детские песенки, читать стихи и получать от Деда Мороза (то есть ведущего Дмитрия Коляденко) вкусные подарки. Среди «снежинок», «зайчиков», «петрушек» и других новогодних персонажей на съемках специального выпуска «Шоумании» были замечены: Виталий Козловский, Монро, «НеАнгелы», «Авиаторы», Алена Винницкая, Василий Бондарчук, Андрей Кравчук, Геннадий Витер, группа «Сахар» и др. Смотрите новогодний выпуск «Шоумании» на Новом канале 28 декабря в 12.55