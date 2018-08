Бейонсе Ноулз - номер один в рождественском чарте

Американская певица Бейонсе Ноулз возглавила национальный чарт в двух категориях. Так, ее песня "Single Ladies (Put a Ring on It)" попала на первые строчки Billboard Hot 100 и Billboard Hot R & B/Hip-Hop Songs. Хит-парады обновились 25 декабря, в Рождество. По данным компании Nielsen SoundScan, в США цифровую версию композиции "Single Ladies (Put a Ring on It)" скачали 149 тысяч слушателей. Еще одна песня Бейонсе - "If I Were A Boy" - также находится в Billboard Hot 100. Сингл занимает десятую строчку топ-листа. На втором месте в хит-параде оказался дуэт Рианны и рэпера T.I. "Live Your Life", а на третьем - композиция певицы Леди Га Га, записанная вместе с рэп-артистом Колби О'Донисом. Отметим, что Леди Га Га была названа телерадиовещательной корпорацией BBC одной из наиболее перспективных исполнительниц.