Лолиту Милявскую выгоняют с телевидения?

Лолита Милявская начала свою карьеру в качестве телеведущей с ток-шоу "Без комплексов" на Первом канале. Проект показался интересным как зрителям, так и создателям. Правда, задержаться в эфире на несколько лет проекту было не суждено. У Лолиты начался своего рода творческий кризис, и, сославшись на усталость, она покинула эфир. Только для того, чтобы вновь объявиться на канале НТВ. Пластические операции, появление почти раздетой в проморолике - все обещало зрителям новую порцию адреналина. Однако выходки Лолиты вскоре всем наскучили. Как пишет "Экспресс-газета", на третьем этапе шоу, который начнется сразу после новогодних праздников, вместо Лолиты программу будет вести Сергей Жигунов. По слухам, руководству канала не нравится чересчур раскованное поведение певицы на сцене.