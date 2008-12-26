Алла Пугачева приняла неожиданное решение

Алла Пугачева, как и большинство востребованных артистов, Новый год привыкла отмечать на сцене. Когда обычные люди отдыхают, звездам шоу-бизнеса, хоть и за большие деньги, приходится работать. Однако в этом году Пугачева приняла неожиданное решение. Работать ни она, ни ее спутник жизни Максим Галкин не будут. Говорят, паре даже предлагали выступить за 250 тысяч евро на мероприятии некого столичного бизнесмена. Но Галкин и Пугачева отказались и решили впервые встретить Новый год не на работе, а с друзьями, пишет "Комсомольская правда". Уже известно, что самую известную пару страны к себе в гости пригласил Александр Буйнов и его супруга Алена. В загородный дом Буйновых съедутся и прочие друзья. "В этом году я буду отмечать 2009 год с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным в 40 километрах от Москвы на свежем воздухе. Елочку решили нарядить во дворе, - поделился Илья Резник. - Компания соберется душевная, все свои". Праздник собрались устроить с размахом. Ожидаются олени, фейерверки, пиршество в шатре, обогреваемом газовыми горелками, Пугачева в роли Снегурочки и Галкин в качестве Деда Мороза. Позволить себе такую роскошь могут не все. Так, Ивану Урганту придется в новогоднюю ночь трудиться. "До двух часов ночи мы с Ваней Ургантом, как водится, будем работать", - рассказал Сергей Светлаков. - Может быть, это и не очень хорошо - работать, когда все гуляют и отдыхают, но ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. А значит, мы с Ваней без работы в новом году не останемся. Тьфу-тьфу. Ну а крепко поработав, мы так же крепко отдохнем". Певица Лолита тоже собирается провести праздники на работе. "Я буду работать, - призналась певица. - Несколько раз я попробовала встречать Новый год дома, и мне это совершенно не понравилось. Так что в этот раз я поеду в Санкт-Петербург, где и собираюсь петь". София Ротару и ее семейство Новый год хотят встретить в собственном отеле. "Мы уже придумали новогоднее меню! - говорит невестка Ротару Светлана. - На нашем столе будут в основном блюда из морепродуктов. Ну и, конечно, поджаренный на вертеле ягненок!"