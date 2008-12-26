Эшли Симпсон показала маленького сына

Перед Рождеством, которое католический мир отпраздновал 25 декабря, даже знаменитости забыли о работе и вспомнили о семье. Звезды рассылают друг другу открытки с фотографиями детей, а самые продвинутые выкладывают семейные фото на своих сайтах. Так, Эшли Симпсон и ее супруг Пит Вентц показали всему миру фото своего недавно родившегося сына. "Мы решили разделить лучший подарок, который мы когда-либо могли получить, с вами: Бронкс Маугли Вентц, - пишет пара на сайте. - Мы не могли быть счастливее". Напомним, первенец у Эшли Симпсон родился в конце ноября. Едва малышу исполнился месяц, он уже дебютировал на рождественском фото. Обычно за первые снимки малышей звезды получают большие деньги от глянцевых журналов, но Симпсон и Вентц решили не жадничать, а просто сами опубликовали фото ребенка в Интернете. Кстати, примерно так же в свое время поступила Гвен Стефани. А идея с рождественской открыткой в семейном стиле пришла в голову и Бритни Спирс. Она сфотографировалась с двумя своими сыновьями и разослала поздравительную открытку друзьям. Появилось фото и на ее сайте. Артистка позирует вместе с Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом, причем оба мальчика в очках. Как пояснила сама Спирс, малыши надели очки своего отца. Как говорит экс-супруг звезды Кевин Федерлайн, Бритни наконец стала более или менее дисциплинированной мамой. Он счастлив, что свидания с детьми проходят по отлаженной схеме, пишет Daily Mail. Говорить о воссоединении этой пары было бы неверно, но бывшим супругам уже удается найти общий язык хотя бы в рамках воспитания общих детей.