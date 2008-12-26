Звезда «Не родись красивой» ждет ребенка

Роман Григория Антипенко и Юлии Такшиной, начавшийся на съемочной площадке сериала "Не родись красивой", пока не довел влюбленных до алтаря. Зато в роддоме эта парочка окажется уже во второй раз. Напомним, у пары подрастает полуторагодовалый сын Иван, а будущим летом у мальчика появится братик или сестричка. Как пишет журнал "7 дней", Такшина уже сейчас старается вести здоровый образ жизни, но в декретный отпуск пока не собирается. "По контракту мои съемки продлятся до начала мая, - рассказала сама Юлия. - А потом мы все вместе отправимся к морю отдохнуть и набраться сил перед важным событием. Рожать я буду в Москве незадолго до этого мы с Гришей, возможно, оформим наши отношения официально, чтобы не сталкиваться с бюрократией при регистрации ребенка, как это произошло летом прошлого года, когда у нас родился Ваня". Добавим, что в загс пара действительно все это время не торопилась. Григорий не был сторонником официальной регистрации брака. По его словам, свадьба - насквозь пропитанный фальшью ритуал. К тому же, пережив одну неудачную женитьбу, артист не стремился вновь потерять свободу. Юлия тоже на свадьбе не настаивала. Впрочем, оба говорили, что при необходимости все же решатся на этот шаг. Для Антипенко будущий малыш станет уже третьим ребенком. От первого брака у актера подрастает сын Александр. Сейчас актерская чета гадает, девочка или мальчик появится на свет. Конечно, Юлия и Григорий будут рады и сыну, и дочке. Но воспитывающий уже двоих мальчиков Григорий все же очень надеется стать отцом девочки.