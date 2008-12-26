Виктор Павлик празднует свой День рождение 31 декабря с тортом… в 100 кг!

На свой День Рождение Виктор Павлик заказал стокилограммовый торт! Ним заслуженный артист Украины намерен угостить всю свою семью, соседей, друзей, коллег и всех-всех-всех, кто в этот праздничный и новогодний день 31 декабря объявится на горизонте. - Я никогда ничего не заказывал специально, и все подарки были сюрпризом – рассказывает Виктор. – А вот в этом году решил себя побаловать и вдоволь насладиться своим праздничным тортом…в виде гитары! Согласно пожеланиям исполнителя, торт планируется двухъярусный. Таким образом, на вкусной горизонтальной подставке будет лежать очень вкусная гитара, покрытая шоколадной глазурью. И неспроста! Ведь украинский певец славится свой эксклюзивной коллекцией этих музыкальных инструментов. Кстати, в этом уходящем году он нашел свою краденую гитару! Да, этот год для певца был весьма плодотворным: он выпустил два альбома на русском и на английском языках, записал песню и клип с группой «Павлики International» и даже получил за нее награду «Золотая песня года», побывал на Олимпиаде в Китае, получил приглашение сниматься в голливудском фильме! А мы поздравляем Виктора с наступающим Днем рождения и Новым годом…кстати, он единственный популярный певец в Украине, у кого совпали эти два особенных праздника!