ШОК! Винокура атаковал вооруженный поклонник

На гастролях в Израиле к известному юмористу Владимиру Винокуру в гримерку незаметно пробрался поклонник его творчества. Мужчина имел при себе автомат, чем шокировал артиста. "Подходит, значит, ко мне после концерта человек с автоматом, - рассказывает корреспонденту Дней.Ру Владимир Винокур. - И я, шокированный, у него спрашиваю: "А что это вы с автоматом?" Он сразу извинился и сказал, что является офицером израильской армии". Мужчина резко протянул звезде "Аншлага" довольно странный сверток, который вызвал сомнение у Владимира Винокура. "Он мне этот странный сверток вручил, заявил, что он предназначен не мне, а моей маме, перед которой он преклоняется. Сказал: "У меня мама умерла в прошлом году. А я российское телевидение смотрю и часто вижу вашу маму в "Аншлаге". Я восхищаюсь этой 87-летней женщиной, которая в таком почтенном возрасте остается в полном разуме". Как воспитанный и интеллигентный человек Владимир Винокур не стал вскрывать сверток. Хотя его содержимое вызывало у артиста большую тревогу. В целости и сохранности он передал загадочный подарок поклонника своей маме Анне Юльевне. "Мама мне потом позвонила и сказала: "Сынок, там красивая ваза для цветов", - улыбается Владимир Натанович. - И потребовала, чтобы я нашел этого человека. Я созвонился со своим импресарио в Израиле, и он отыскал его". "Мама ему позвонила и поблагодарила. И теперь они часто созваниваются. Этот офицер на днях прислал новогоднюю открытку для мамы. Вот как бывает! - поделился артист. - Многие родственники забывают внимание уделить, а тут чужой человек заботится".