Мика Ньютон дарит друзьям открытки ручной работы!

Певица Мика Ньютон провела вчерашний вечер за весьма интересным, казалось бы, нехарактерным для певицы занятием – рисованием. Уже прикупив друзьям подарки, Мика решила не покупать близким открытки, а сделать их собственноручно! В гости к подруге, которая взялась помочь ей в этом деле, Ньютон пришла с кисточками, гуашью и картоном. Процесс был долгим, но занимательным, для друзей певица постаралась на славу. Все открытки будут ждать своих обладателей под елкой вместе с подарками. Некоторые из новогодних презентов Мика уже отправила тем друзьям, которые живут за границей. Каждому она придумала что-то оригинальное: футболки с собственными рисунками, шарфы с вышитыми инициалами, игрушки, украшения, пижамы и многое другое. «На Новый год мне захотелось каждому сделать презент на память своими руками. Хотя бы какой-то элемент в подарке наделить своей энергетикой и позитивными эмоциями»! На вопрос, что она подарит продюсеру, Мика пожимает плечами: сам потом расскажет!