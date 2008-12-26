Титомир попал в аварию в Москве

Неприятность на дороге едва не обернулась для бывшего солиста группы «Кар-Мэн» Богдана Титомира больничной койкой. Вчера вечером в «Порше Кайен», в котором сидел кумир молодежи 90-х, врезалась иномарка. Роскошный внедорожник звезды стоял на обочине возле дома № 5 в Большом Девятинском переулке, когда его задел красный «ауди», за рулем которого сидела девушка. Возмущенный артист вышел из машины и предложил вызвать для разбирательства гаишников, сообщает Life. - В ответ она послала меня матом и резко дала по газам! - возмущается Титомир. - Я не успел отскочить. Удар пришелся прямо в пах! Упавшего на капот певца девушка провезла еще метров двадцать! Когда Богдану наконец удалось спрыгнуть на асфальт, девушка прибавила газу и была такова. К счастью, Титомир отделался легким испугом за свое мужское достоинство. Обращаться в больницу он не стал, но написал на лихачку заявление в милицию.