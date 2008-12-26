Дима Билан повредил связки

Дима Билан повредил самое дорогое, что может быть у певца – голос, которого он по неосторожности лишился в свой собственный День рождения. Поклонницам Димы Билана известно, что 24 декабря триумфатору "Евровидения 2008" исполнилось 27 лет. Однако они будут сильно огорчены узнав, что, весело празднуя свой собственный день рождения, кумир серьезно повредил свои голосовые связки. Увы и ах, но Билан не зря пел, что "Невозможное возможно". "Дима голос сорвал, - тяжело вздыхая рассказала корреспонденту Дней.Ру Яна Рудковская, продюсер Димы Билана. – Сорвал он его в свой день рождения. Неудачно спел для друзей". Сейчас Дима Билан, похоже, не в состоянии не то, что петь, но даже и говорить. У певца чуть ли не за месяц были запланированы съемки в программе "Доброе утро, Россия" на телеканале "Россия", где он с ведущими Дмитрием Харатьяном и Ириной Муромцевой должен был подвести итоги уходящего года, главным культурным событием которого, несомненно, стала его победа на Евровидении. Но из-за потери голоса вместо Димы Билана пришла отдуваться перед телекамерами Яна Рудковская. Продюсер певца всячески извинялась за отсутствие своего подопечного. Однако съемочная группа была изрядно раздосадована отсутствием певца на площадке. Видимо, замена Билана Рудковской их не полностью удовлетворила.