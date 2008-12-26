Аня Седокова просит помощи! (Cмотреть ВИДЕО)

На днях Анна Седокова посетила московский приют для беспризорных собак, чтобы посильно помочь бездомным животным. Своим поступком певица намерена подать пример другим людям, желающим хотя бы в канун Нового проявить немного тепла бедолагам. «Знаете, если хоть кто-то возьмет себе щенка, взрослую собачку или даже просто принесёт им немного еды, то мир станет лучше. Ведь нашу планету может спасти красота и доброта. – Говорит Анна Седокова. – Когда-то у меня была большая собака. Знаете, она меня частенько провожала в школу, а потом встречала. Это было так трогательно… Они такие хорошие…. Давайте вместе им поможем, хоть чем-то, ведь Новый год все же, правда?» Анна Седокова искренне верит, что только доброта человеческого сердца способна сделать наш мир лучше, и поэтому зазывает всех людей проявить своё тепло, чтобы хотя бы в сказочные новогодние праздники увеличить концентрацию счастья на планете Земля!