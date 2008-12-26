Горячий Шоколад вознесли на трон и короновали

Ровно год прошел с того момента, как украинская версия всемирноизвестного журнала «Hello!», пишущего о знаменитостях, появилась на просторах украинского медиа-пространства. Свой первый юбилей творческий коллектив издания решил отпраздновать по-королевски. В ресторане «SINGLE» по этому поводу состоялась громкая вечеринка под названием «ROYAL FAMILY PARTY». Празднование собрало бесчисленное множество VIP-гостей, звезд шоу-бизнеса и представителей элиты. Среди них были замечены солистки группы «Горячий Шоколад». Изюминкой вечера стало вручение хрустальных наград семи celebrities – Героям HELLO! 2008 в специальных номинациях. А так как вечеринка была самой, что ни есть, королевской, на входе гостей вечера встречала самая настоящая королевская атрибутика: трон, корона и мантия. Каждый желающий мог там сфотографироваться и в этот же вечер получить фотографию, оформленную в стиле обложки журнала «Hello!». Что и не замедлили сделать девушки…