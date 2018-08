Десятка самых громких историй индустрии развлечений в 2008 году

По результатам опроса американских редакторов Associated Press составила десятку самых громких историй, случившихся в индустрии развлечений в уходящем году. На первом месте оказалась смерть Хита Леджера, скончавшегося от передозировки лекарств 22 января. Последним фильмом 28-летнего актера стал еще не вышедший на экраны "Имажинариум доктора Парнассуса", который снимает Терри Гилльям. Впрочем, самой громкой его ролью, определенно, останется Джокер, которого Леджер сыграл в "Темном рыцаре", за которого номинирован на "Золотой Глобус" и который, весьма вероятно, принесет ему посмертный "Оскар". Вторым по популярности оказалось известие о конце забастовки сценаристов. Началась она пятого ноября, финишировала 12 февраля и результировалась в миллиардных убытках для индустрии, а также, предположительно, в увеличении продаж классической литературы, которую массово скупали скучающие от отсутствия вечерних сериалов зрители. Нет, на самом деле они, конечно, пересматривали первые сезоны "Доктора Хауса". Третье место у кассовой сенсации этого года, а именно у "Темного рыцаря", который, кажется, побил рекорд даже по числу поставленных рекордов. Сейчас студия готовится пустить фильм в повторный прокат в американских кинотеатрах, чтобы добрать до заветного миллиарда. Сейчас "Темный" — второй самый кассовый фильм в истории кинематографа. Первый — "Титаник". На четвертом месте "расцвет политической комедии", в частности на шоу Дэвида Леттермана, "Saturday Night Live", "The Daily Show", "The Colbert Report" и прочая. Отдельное спасибо все американские шоу-мены выражают Бараку Обаме, Джону МакКейну и Саре Пэлин. Пятой оказалась последовательная история падения Бритни Спирс. Мы позволим себе опустить комментарии. Увы, в десятке кроме смерти Хита Леджера есть еще несколько трагических историй. На шестом месте оказалась смерть легендарного Пола Ньюмана, который в свое время пошутил, что на его надгробии можно написать: "Здесь покоится Пол Ньюман, который умер в нищете, потому что его глаза стали карими". Смерть комика Джорджа Карлина — на восьмом месте, шефа вашингтонского бюро NBC Тима Расссерта — девятая. Замыкает десятку трагедия семьи актрисы Дженнифер Хадсон, чьи мать, брат и племянник были застрелены в их доме в Чикаго. Полиция предъявила обвинения по этому делу Уильяму Барфуру — мужу сестры Дженнифер Джулии, с которым та рассталась некоторое время назад. На восьмом месте, среди всех драм оказался выход телесетей в Интернет, под чем подразумевается возможность просмотра телетрансляций он-лайн.