Украинская модель - звезда рекламной кампании Prada

Наконец-то недавно была обнародована одна из самых ожидаемых рекламных кампаний предстоящего весенне-летнего сезона 2009. Работа фотографа Стивена Майзела для итальянского Дома моды Prada отражает всеобщее кризисное настроение и демонстрирует семерых молодых супермоделей, облаченных в практически одинаковые платья и рубашки из мятого хлопка, сообщает Dress-code.com.ua. Идея, по словам креативного директора марки Миуччи Прада, состояла в том, чтобы передать ощущение прострации, настигнувшее современное общество, однако послать позитивный импульс и призыв двигаться вперед во что бы то ни стало. Среди семерых девушек, рекламирующих одежду из новой коллекции Prada, - молодая украинка Виктория Сасонкина. Говорят, Майзел лично настоял на кандидатуре Виктории, позировавшей перед объективом его фотокамеры для обложки сентябрьского номера итальянского Vogue. В модных кругах Европы юной блондинке уже предрекают стремительную карьеру и международный успех.