Украинцы назвали Пономарева самым талантливым исполнителем

Составлен рейтинг самых талантливых певцов Украины. Возглавил список Александр Пономарев, за которого проголосовал каждый пятый украинец. Рейтинг самых талантливых певцов Украины был составлен по результатам телефонного опроса. Второе место занял фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук - его талант признали 7% респондентов. Далее с минимальным отставанием друг от друга разместились другие исполнители. Кроме двух названных певцов в первую пятерку вошли оперный тенор Владимир Гришко, эстрадный исполнитель Виктор Павлик и солист группы "Тартак" Александр Положинский. 10% опрошенных ответили, что не знают талантливых украинских мужчин-исполнителей, а 28% респондентов затруднились ответить. Примечательно, что во время аналогичного опроса по теме самых талантливых певицах Украины, затруднились ответить только 6% человек, и лишь 2% респондентов ответили, что среди современных отечественных певиц нет талантливых. В обоих исследованиях имена номинантов не зачитывались, респонденты сами называли самых талантливых исполнителей. Отношение к певцу у женщин и мужчин отличались только в случае Пономарева и Вакарчука. Лидер группы "Океан Ельзи" больше симпатичен мужчинам, а почитателей таланта Пономарева значительно больше среди женщин. Мужчины также чаще, чем женщины не называли ни одного исполнителя или затруднялись ответить. С ростом возраста респондентов увеличивалась популярность Александра Пономарева и Владимира Гришко. Среди поклонников Святослава Вакарчука обратная возрастная тенденция. Его самым талантливым признавали в основном респонденты в возрасте от 18 до 30 лет. Исследование проводилось 20-23 ноября 2008 года в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе и Львове. Было опрошено 1064 респондента возрастом старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.