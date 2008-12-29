Цекало предложил Собчак спуститься в метро на заработки

Ксения Собчак в очередной раз стала объектом насмешек. На этот раз шутил Александр Цекало, сообщает Showbiz Media. Оба этих персонажа выступили в качестве ведущих завершающей серии очередного сезона проекта «Минуты славы». Все началось с того, что Собчак решила продемонстрировать свои музыкальные способности и зачитала подготовленный заранее текст в стиле рэп: - "Минута славы" - клевый проект! Здесь все кувыркаются и поют, Хотят этого или нет. И Саша Цекало все это ведет, Но Ксюша Собчак его не подведет! Йо! Однако Целало не воспринял эту попытку всерьез и предложил Ксении выступать с этим номером в переходе метро.