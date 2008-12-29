Дмитрия Нагиева кинул однокурсник

Однокурсник Дмитрия Нагиева жестоко обидел актера, не пригласив в свой новый фильм. Шоумен был на сто процентов уверен, что режиссер Феликс Михайлов пригласит его на главную роль в картине «Весельчаки». Однако Феликс отдал предпочтение Вилле Хаапасало, и именно ему досталась роль трансвестита Розы, сообщает Life. - Феликс не захотел брать Нагиева на эту роль, опасаясь, что его фильм станет жалкой копией нагиевского «Модерна», - говорит менеджер фильма Дмитрий Савельев. - Фильм «Весельчаки» - это драма, а не капустник а ля «Осторожно, модерн!».