«ВИА Гра» выступит без белья за 50 тыс.

Девушкам предложили 50 000 евро за ночь вместо 25 000 при условии, что сексапильные солистки согласятся выйти на сцену в майках без бюстгальтеров. Сногсшибательные красавицы из группы «ВИА Гра» накануне Нового года оказались перед нелегким выбором: снимать или не снимать? Девушкам пришлось принимать сложное решение и думать, что для них важнее: прибыль или высокие моральные устои. И хотя, как стало известно Life, к единому мнению по этому поводу девушки так и не пришли, но предварительное согласие на выступление топлесс все же дали. На чаши весов оказались положены с одной стороны чашечки их бюстгальтеров, а с другой - девичья гордость. - Я думаю, что тому, кто увидит прелести поющих снегурочек из «Виагры» без нижнего белья, в новом году будет сопутствовать удача, - шутит администратор заведения, которое организует вечеринку. Чтобы сорвать двойной куш, сексапильным красоткам придется выйти на сцену под бой курантов без пикантной части нижнего белья. Девушкам можно будет надеть на себя только маечки, под которыми все их прелести будут видны невооруженным глазом. Как удалось выяснить, требовательные гости, которые выложили немаленькие деньги за столик в элитном ресторане в ночь с 31 на 1 (около 5000 долларов), не желают видеть на певицах лишние элементы одежды. Руководствуясь утверждением «клиент всегда прав», администрация заведения и предложила певицам неожиданные условия. Говорят, под Новый год, что ни пожелается, то всегда сбывается, так что мечта всех российских мужчин может стать реальностью для некоторых из них в новогоднюю ночь.