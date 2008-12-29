Бекхэм остался без миллионов

10-летний контракт, приносивший ежегодно 2 миллиона фунтов стерлингов, прервал на днях знаменитый футболист Дэвид Беэкхэм. Больше он не будет представлять компанию «Пепси-Кола» и не будет лицом этого бренда. Напомним, для «Пепси» Бекхэм выступал в трех различных ипостасях. Он рядился то в ковбоя, то в гладиатора, то в серфенгиста. Рекламу с участием знаменитости крутили по ТВ. На днях 33-летний Бекхэм расторг этот контракт с гигантом по производству шипучки. Правда, футболисту удастся отделаться от прозвища Goldenballs (игра слов Goldenballs может означать как «золотые» мячи, которые он забивал в ворота соперников, так и «золотые яйца»). Бекхэм начал работу с такими фирмами, как оператор сотовой связи Vodafon и домом моды «Armani». Отец троих детей, Бекхэм сейчас играет за футбольный клуб Milan, который взял его в аренду у штатовского клуба Galaxy, вспоминает о работе для «Пепси» с ностальгией. - У меня остались только самые хорошие воспоминания, - поделился с прессой футболист. - Помимо игр в серфенгиста, гладиатора и ковбоя, я работал с такими знаменитостями, как Бейонс и Дженнифер Лопес. Надеюсь, всем понравились те ролики, в которых я снялся. В «Пепси» тоже вспоминают Бекхэма. «Это самое долгое и плодотворное сотрудничество в мировой истории брендинга», - говорится в пресс-релизе компании по поводу расторжения контракта. Прекращению сотрудничества обрадовались только в Потребительской ассоциации. Ранее ее сотрудники писали жалобы футболисту, в которых указывали на то, что он рекламирует детям, мягко говоря, не полезные для здоровья продукты.