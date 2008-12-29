Ирина Аллегрова купила квартиру в Майами за $ 1 млн

Ирина Аллегрова - артистка с богатым жизненным опытом - умеет выгодно приобрести недвижимость. Популярная певица, которая не понаслышке знает, как кстати бывает sale, выбрала подходящий момент и две недели назад купила квартиру на распродаже в Майами. Как стало известно LIFE.RU, покупка обошлась звезде в 1 000 000 долларов. Теперь список тех селебритиз, кто уже имеет шикарные дома в элитной географической точке планеты, украшен фамилией Аллегровой. - Ирина Александровна купила себе квартиру в Майами, - поделилась ее дочь Лала. - В январе мы планируем съездить туда, отдохнуть вместе со всей семьей и близкими друзьями.