Жерар Депардье празднует 60-летие

Знаменитый французский актер Жерар Депардье празднует сегодня свое 60-летие. "Нашим общенациональным Депардье" гордо называют его французы, причисляя актера к величайшим ценностям и достижениям страны. Из своих 60 лет 38 Депардье отдал кинематографу и телевидению страны, сыграв более 180 ролей, многие из которых вошли в сокровищницу французского кино. Актер не снижает своих темпов работы и сегодня - по второму телеканалу Франции в настоящее время идет многосерийная экранизация "Проклятых королей" Дрюона с его участием, а в кинозалах - веселая киносказка для детей "Дети Тимпелбаха". Депардье активно продолжает и свою коммерческую деятельность - занимается эксплуатацией нефтяных месторождений, контролирует работу многочисленных принадлежащих ему винных хозяйств, двух парижских ресторанов. Свое шестидесятилетие Депардье празднует, однако, в трагический для него год - в середине октября скоропостижно скончался один из его четырех детей, прекрасный актер Гийом Депардье. Долгое время его отделял от отца затяжной конфликт - смерть же от вируса, вызвавшего скоротечную пневмонию, по воле судьбы последовала в годы примирения. Депардье тяжело переживает утрату сына. В дни юбилея он не дал интервью ни одному из французских телеканалов. С октября месяца на людях актер появлялся лишь пару раз.