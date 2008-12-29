Шоу Галкина разбило Алле Пугачевой сердце

Алла Пугачева, как оказалось, последние несколько месяцев была одним из самых внимательных зрителей проекта "Звездный лед". Шоу, которое в этом телесезоне ведет Максим Галкин, трогало Аллу Борисовну до глубины души. В этом артистка призналась, лично явившись на съемки финального выпуска "Звездного льда". На съемочной площадке певица первым делом поцеловала Максима в щечку и нежно потрепала за нос, пишет "Комсомольская правда". Галкин остался очень доволен такими проявлениями внимания и взволнованно объявил выход Пугачевой. Алла Борисовна приехала на съемки не только для того, чтобы поддержать спутника жизни. Певица припасла специальный приз симпатий в виде красивой статуэтки с бриллиантом. Награда из рук Пугачевой досталась Юле Савичевой и Жерому Бланшару. Певица призналась, что часто наблюдала за выступлениями участников шоу по телевизору, хотя сама никогда не пробовала выйти на лед. Оказалось, неудачи пар каждый раз разбивали чувствительной певице сердце. Напомним, незадолго до финала из проекта выбыла числившаяся в фаворитах пара Юли Савичевой и Жерома Бланшара: у Юли случился разрыв мышцы живота, и с такой травмой кататься дальше было нельзя. Им-то Алла Пугачева и посвятила свою речь. "Мне всегда больно било по сердцу, когда кто-то падал. Юля Савичева оказалась стойким оловянным солдатиком на льду. И оказалась настолько профессиональной в фигурном катании, что этот приз вполне заслужила", - сказала Пугачева. Говорят, Юля Савичева оценила жест примадонны и заметно повеселела. У Аллы Пугачевой, кажется, уже вошло в привычку вручать специальные премии участникам всевозможных состязаний. Певица уже не первый год отмечает наградами имени себя понравившихся ей артистов на "Новой волне", теперь с той же инициативой Алла Борисовна выступила и на ледовом шоу.