Дженнифер Энистон побила Брэда Питта

Дженнифер Энистон в рождественские каникулы побила своего экс-супруга по количеству кассовых сборов. Брэд Питт, снявшийся в главной роли фантастического фильма "Забавный случай с Бенджамином Баттоном", оказался неспособен противостоять Дженнифер Энистон, сыгравшей в "Марли и Я". Согласно предварительным данным, "Марли и Я" стартовал на первом месте с 14,6 миллионами долларов кассовых сборов (кстати, это вообще лучший результат среди всех фильмов, когда либо выходивших на экраны 25 декабря). Фильм с участием Брэда Питта оказался на втором месте с более скромной суммой в 11,8 миллионов долларов. На третьем месте - Адам Сандлер и его "Сказки на ночь". Кассовые сборы составили 10,4 миллионов долларов. Сразу за "Сказками" в рейтинге самых кассовых картин оказалась "Валькирия" с Томом Крузом. Фильм собрал 8,5 миллионов долларов. Кстати, Дженнифер Энистон еще в ноябре желала удачи бывшему мужу. Но в итоге фортуна повернулась лицом именно к ней. "Мы все хотим, чтобы наши фильмы были успешными", - миролюбиво сказала актриса в эфире шоу Опры Уинфри. Впрочем, как пишет "Us Weekly", сочувствовать проигравшему битву кассовых сборов Питту совсем не обязательно. В арсенале артиста наличествует номинация на премию Гильдии киноактеров за лучшую мужскую роль в драматическом фильме (за роль Бенджамина Баттона). Энистон с ее забавными ролями в мелодрамах на серьезные премии номинировать не торопятся. Интересно, что когда-то к 40 годам она мечтала иметь мужа, ребенка и "Оскара". Но в итоге в феврале она отметит круглую дату без всех этих казавшихся необходимыми компонентов личного счастья.