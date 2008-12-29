Ксения Собчак помогла пассажирам скрутить пьяного пилота «Аэрофлота». Спасены сотни жизней!

В московском аэропорту Шереметьево-2 отменен единственный воскресный рейс на Нью-Йорк. Пассажиры «Боинга-767» заподозрили, что капитан воздушного судна сильно пьян. Самолет, который должен был в 15.30 вылететь в Нью-Йорк, сняли с рейса, вернув с точки запуска, сообщает Life. - Мы уже готовились к взлету, как вдруг капитан экипажа вышел с обращением к пассажирам, - рассказали очевидцы. - Это была очень странная речь. Речь человека, который либо крепко выпил, либо сильно болен. По словам известной теле- и радиоведущей, перед вылетом летчик Александр Чеплевский поприветствовал всех через громкоговоритель. Именно по дрожащему голосу люди заподозрили, что капитан воздушного судна не в себе, и наотрез отказались лететь. - Разумеется, никто не хотел умирать! - продолжает наша собеседница. - Мы все возмутились и потребовали, чтобы экипаж был немедленно заменен. В итоге судно почти с тремя сотнями пассажиров на борту не вылетело, экипаж заменили, но официально было объявлено, что причиной отмены рейса стало плохое самочувствие... одного из пассажиров! - Может быть, летчика уже списали и он автоматически из командира стал простым пассажиром? - недоумевают пассажиры, в числе которых находились многие известные россияне, в том числе популярная ведущая Ксения Собчак и известный режиссер-постановщик Александр Ревзин.