«Мисс Латинская Америка» лишилась короны (Скандальные подробности)

Двадцатитрехлетняя красавица лишена титула, завоеванного в ноябре. Причиной такого решения стало то, что Лаура Зунига в конце этого года попала за решетку за связь с преступным миром. Как пишет "Комсомольская правда", по мнению организаторов конкурса красоты, девушка нарушила главное правило - служить примером для общества, а потому ее лишили почетного титула. Корона главной латиноамериканской красавицы в ближайшее время будет передана вице-мисс - бразильянке Вивиан Норонье. А Лауре, тем временем, грозит солидный срок. Свой день рожденья 3 января красотка проведет в тюрьме. Как напоминают Дни.Ру, мексиканская королева красоты в конце декабря была задержана полицией за провоз крупной суммы наличных денег и оружия. Красавице предъявили обвинение в связях с наркодилерами. Девушка была задержана, когда два внедорожника, в которых находились еще семь мужчин, проходил проверку на контрольно-пропускном пункте в Гвадалахаре. Зунига является подругой лидера банды наркоторговцев мексиканского наркокартеля под названием "Хуарес". Сразу после ареста девушка заявила, что ее похитил жених, который также находился во внедорожнике и был задержан стражами правопорядка. Потом королева красоты заявила, что просто решила "прошвырнуться по магазинам" в Боливии и Колумбии, а приятель согласился ее подвезти. По словам Лауры Зуниги, она не осознавала, что совершает что-то незаконное. Первый титул Зуниги - "Мисс Синалоа". Девушка является главной красавицей штата, в котором выращивают самое большое количество марихуаны в Мексике. Также несколько месяцев назад Лаура Зунига получила титул "Королева красоты Латинской Америки" в Боливии, а в 2009 году собиралась участвовать в международном конкурсе в Азии.