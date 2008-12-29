Джорджо Армани строит собственный отель

В скором времени в Милане завершится строительство первого фирменного отеля от модельера Джорджио Армани (Giorgio Armani). Здание, полностью отделанное изнутри в эстетике бренда Giorgio Armani, откроется в стенах особняка 1937 года в центре модной столицы Италии, сообщает Showbiz Media. Строительство отеля ведется недавно основанной компанией Armani Hotels&Resorts совместно с девелопером из Дубаи Emaar Properties. В ближайших планах тандема - открытие подобного отеля в Дубаи в стенах самого высокого здания на планете Бурж Дубаи, а также в Лондоне. Фасад отеля в Милане определил основную художественную концепцию здания - минималистичный дизайн и отточенные линии.