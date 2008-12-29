Хроники Нарнии потерпели неудачу!

Студия Disney заявила о своем намерении остановить работу над следующим фильмом по знаменитой фэнтези-эпопеи Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии». Причина – все тот же нашумевший финансовый кризис, сообщает Showbiz Media. Съемки фильма «Хроники Нарнии: Покоритель зари» должны были начаться уже следующей весной, а мировая премьера киноленты планировалась на май 2010 года. Первая часть экранизации детской книги Льюиса «Лев, колдунья и волшебный шкаф» вышла на экраны в 2005 году. Сборы картины составили 745 миллионов долларов. В свою очередь второй фильм эпопеи «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» заработал уже значительно меньше – 419 миллионов. Возможно, эксперты студии Disney опасаются, что третий фильм и вовсе не может рассчитывать на значительный кассовый успех.