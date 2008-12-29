DOMINO празднуют Новым год с детьми-инвалидами

26 декабря, участницы дуэта DOMINO приняли участие в благотворительном мероприятии в Киевском реабилитационном центре для детей-инвалидов. Марина Салганик и Кристина Боршовская общались с детьми и подарили им множество подарков, среди которых мягкие игрушки и сладости. Марина Салганик: «На собственном опыте я знаю, что значит ребенку остаться без родителей, без их любви и поддержки. Поэтому я никогда не отказываюсь участвовать в благотворительных концертах и акциях. Кстати, до того времени, как у нас появился собственный репетиционный зал, мы два года репетировали в детском клубе «Дозвілля» Шевченковского района и помогали в организации детского международного конкурса «Чарівна свічка». Кристина Боршовская: «До мая 2008г я жила во Львове. На Западной Украине очень приветствуется благотворительность, к каждому празднику, не только Новому Году, львовская молодежь старается порадовать обездоленных детей и подростков. Для меня участвовать в благотворительных концертах и акциях – это мой долг. Кроме того, я осваиваю еще одну специальность во Львовском Университете. Я будущий детский педагог-логопед».