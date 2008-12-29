Жуть! У Бори Моисеева гниет кожа!

Бориса Моисеева преследуют неудачи со здоровьем. Специалисты делают все возможное, чтобы зажили раны, которые артист получил около недели назад во время корпоративного концерта. Напомним, тогда на артиста упал осветительный прибор, в результате чего ему пришлось экстренно обращаться к косметологам и пластическим хирургам. Моисееву пересадили его же кожу с других частей тела на шею. Увы, на днях Борис Михайлович почувствовал недомогание - начались осложнения. - У меня на лице и на шее началось воспаление, - делится с LIFE.RU Борис Моисеев. - У меня не зажила кожа - все начало гноиться. - Теперь придется ждать первых чисел января, чтобы поскорее сделать повторную операцию.