Ушла из жизни «роковая женщина7 40-х годов

Американская актриса Энн Севедж, которая прославилась ролями "роковых женщин" в кинофильмах 1940-х годов, скончалась на 88-м году жизни в своем доме в ночь на Рождество. По информации AP, она скончалась от осложнений после серии инсультов. Севедж дебютировала в кино в 1943 году в детективе "Одна опасная ночь". Снялась в более чем 30 фильмах, включая вестерны "Седла и Полынь", "Колыбель Сатаны", мюзиклы "Танцующий в Манхэттэне" и военные ленты "Паспорт к Суэцу", "Субмарина с двумя людьми". Известность ей принесла картина "Объездная дорога", которая стала классикой жанра "нуар". Этот жанр киноискусства изображал гангстерский мир эпохи Великой Депрессии (1929-1933). Возник из синтеза американского крутого детектива и немецкого экспрессионизма. В фильме Севедж сыграла роль женщины-вамп, которая шантажирует случайного попутчика. В фильме впервые были показаны новые образы, которые Том Нил и Энн Севедж донесли до зрителей. Критики назвали ее игру в этой картине сексуально-агрессивной. На смену романтической героине пришел образ настоящей "роковой женщины". Ее голливудская карьера в значительной степени была закончена с середины 1950-х. Но под конец жизни она снялась в фильме культового канадского кинорежиссера Гая Мэддина "Мой Виннипег", где сыграла мать главного героя. Картина известного режиссера стала своеобразным синтезом документального фильма, драмы и личной автобиографии о его родном городе в Манитобе.