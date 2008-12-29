Олег Янковский попал в больницу

Накануне Нового года театральный мир облетела печальная новость: на больничной койке оказался Олег Янковский, и самочувствие артиста вызывает тревогу даже у лучших специалистов от медицины. Во время экстренного обследования выяснилось, что недуг уже долгое время подтачивал силы кумира российской публики. И теперь эскулапы прикладывают максимум усилий, чтобы помочь Олегу Ивановичу, пишет "Life.ru" Результаты биопсии стали известны медикам всего несколько дней назад и повергли специалистов в шок. По их словам, заболевание можно было диагностировать гораздо раньше - тогда его лечение было бы более эффективным. Сейчас и они, и их пациент надеются на чудо - обыкновенное чудо - и на то, что организм актера выдержит тяжелое испытание. Олег Иванович делает все, чтобы помочь медикам и, по словам лечащих его врачей, не падает духом и готов к серьезному лечению. - Тяжелая болезнь выявлена была не сразу, лечение могло быть эффективнее, если бы его начали на ранней стадии, - поделился своим мнением собеседник Life.ru в больнице. - Драгоценное время уходит, нужно срочно принимать кардинальные меры, чтобы не допустить худшего. В ближайшее время медицинские светила соберутся на консилиум, на котором будет решен вопрос о методах лечения актера. Не исключено, что Олега Ивановича переведут в специализированную клинику. Проблемы со здоровьем у Олега Ивановича начались больше полугода назад. В элитной столичной клинике, куда за помощью обратился артист «Ленкома», врачи провели полную диагностику организма, но, кроме ишемической болезни сердца, больше ничего не обнаружили. Янковского положили в отделение неотложной кардиологии. Больное сердце подлечили и выписали домой. Однако спустя несколько месяцев заболевание снова дало о себе знать. Только симптомы стали более выраженными. Янковский испытывал постоянные боли в области желудка, тошноту, отвращение к жирной пище. Актеру снова пришлось обратиться к врачам. Медики заподозрили неладное и, чтобы исключить самое страшное, назначили биопсию ткани. - Долгое время симптомов тяжелого заболевания не было. Это и поставило в тупик докторов, - продолжает врач клинки, где наблюдается Янковский. - А когда они появились, тогда и было решено сделать биопсию. Результаты анализов стали настоящим ударом для врачей. Тяжелый недуг, которым страдает актер, носит уже запущенный характер. Болезнь выявлена на поздней стадии. Лечением Олега Янковского занимаются лучшие доктора клиники. - Пока еще неизвестно, где и как будут лечить Янковского, - поделился с Life.ru врач клиники. - Не исключено, что Олег Иванович предпочтет проходить курс терапии за границей. Ясно одно - меры необходимо принимать немедленно. Пребывание мэтра в стенах клиники держится в строжайшем секрете. Янковский лично просил врачей никого к нему не пускать, даже близких друзей. Олег Иванович хочет побыть в тишине, которой так мало в актерской жизни.