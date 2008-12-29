Алексей Гоман изучает язык жестов

В преддверии Нового года Алексей Гоман решил сделать подарок воспитанникам московского Интерната для слабослышащих детей. Для ребят визит популярного певца стал самым лучшим праздничным сюрпризом. Дело в том, что именно песню Алексея «Русский парень» они исполняли с помощью жестов на Всероссийском конкурсе «Жестовая песня» и заняли призовое место. На новогоднем концерте в Интернате ребятам посчастливилось исполнить «Русского парня» уже вместе со своим кумиром. - Мне еще никогда не приходилось петь в таком необычном дуэте, рассказывает Алексей. - Очень приятно, что эти ребята знают и любят мои песни, переводят их на язык жестов. Сначала я переживал, думал, насколько хорошо они будут меня слышать. Как оказалось, все они носят специальные слуховые аппараты, поэтому достаточно четко различают звуки. А вообще сама идея исполнять песни в сопровождении сурдоперевода отличная. Я знаю, что некоторые западные артисты даже берут сурдопереводчиков с собой на гастроли. Кроме того, ребята пообещали дать мне пару уроков, чтобы я тоже научился изъясняться языком жестов. Воспитанники Интерната еще долго не хотели отпускать Алексея - желающих сфотографироваться с артистом, а также взять автограф было настолько много, что певец в течение получаса не мог пройти в свою гримерку. А после того, как все автографы были получены, ребята дружно пошли провожать Алексея до машины.