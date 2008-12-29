Женя Малахова провела собачий тюнинг

Накануне Нового Года солистка группы Reflex Женя Малахова подарила своему годовалому терьеру SPA-процедуру в салоне красоты для vip-собак. Псу были оказаны услуги по чистке и питанию шерсти, удалению зубного налета, маникюру и триммингу – гигиенической процедуре удаления отмерших волос. «Я провела настоящий «собачий тюнинг» для моего любимца, - рассказывает Женя. – Теперь он просто красавец. Некоторые считают это насилием над животным, но, по-моему, просто жутко несправедливо, что люди отмечают Новый год, а собаки - нет. Все это стоило мне целого состояния, но чего только не сделаешь, чтобы порадовать своего питомца!» По словам певицы, во время процедуры она наблюдала работу мастера и поведение собаки и следила, чтобы «насилие над животным» было приятным и безболезненным. Теперь Женя планирует сняться вместе с любимым «протюнингованным» терьером в одной из новогодних фотосессий группы Reflex.