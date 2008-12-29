Агилера опровергла слухи о выпуске линии одежды

Известная американская певица Кристина Агилера (Christina Aguilera) опровергла ложные слухи о выпуске новой линии одежды, стремительно распространяющиеся в зарубежной прессе. Вчера британский таблоид Daily Mirror сообщил о том, что поп-звезда ведет переговоры с популярной сетью магазинов Topshop и планирует выпустить для них коллекцию собственной одежды. Несмотря на то, что газета ссылается на «проверенных» источников, представители сети модных магазинов утверждают, что в настоящее время не ведут переговоров ни с одной артисткой. Известно, что единственная знаменитость, с которой они продолжают сотрудничать - это известная модель Кейт Мосс (Kate Moss). Тем временем источники продолжают настаивать на том, что Кристина все-таки выпустит свою линию одежду в 2009 году – пока неизвестно, будет ли данный бренд продаваться в сети Topshop.