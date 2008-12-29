Солист группы «Премьер-министр» выпустит сольный альбом на монгольском языке

Победитель телепроекта «Народный артист-3», а ныне солист популярной группы «Премьер-министр», Амархуу Борхуу давно стал для своей родины национальным героем. Недавно Амархуу присвоено звание Заслуженного артиста Монголии. Сегодня артист совмещает запись сольного альбома с плотным гастрольным графиком группы «Премьер-министр». Уже записано несколько композиций, автором которых является сам Амархуу. Активное участие в записи альбома принимают и коллеги по группе. Ребята с удовольствием осваивают монгольский язык и подпевают Амархху на бэк-вокале. «Это уже второй мой сольный альбом, рассказывает Амархуу Борхуу. - Он будет на монгольском языке и выйдет у меня на родине. Мои земляки давно ждут от меня новых песен. Хотя все следят за творчеством группы «Премьер-министр», им хочется, чтобы я был рядом, даже за счет песен на родном языке. В альбоме будет собрано много композиций, написанных как знаменитыми монгольскими авторами, так и мной самим. Огромное спасибо хочу сказать моим друзьям - коллегам по группе. Они помогают мне в аранжировке и записи «бэков». Сольный альбом Амархуу Борхуу на монгольском языке планируется к выходу уже весной 2009 года.