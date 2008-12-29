Кристина Орбакайте теряет вес

Нет предела совершенству – с таким настроем Кристина Орбакайте снималась в картине «Любовь-Морковь – 2» За время работы на съемочной площадке этой комедии поющая актриса стала легче на целых 8 килограммов. Завидно похудеть артистке помогла тибетская народная медицина. Обратиться к этому довольно нетрадиционному для представителей шоу-бизнеса направлению Кристине посоветовала подруга. Скоро стало понятно, что она выстрелила точно в цель. – Сейчас появилась уникальная тибетская диета, – рассказали «Z» в московском Институте красоты на Арбате. – Это таблетки, благодаря которым из организма вымываются все токсины. Орбакайте решила попробовать именно такой способ похудения.