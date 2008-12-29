Алексей Чумаков протянул руку помощи Николаю Баскову

Недавно Алексей Чумаков принял участие в съемках финального шоу «Звёздный лёд». В прошлом участник этого телепроекта, в этот вечер Чумаков сидел в жюри конкурса. Несмотря на то, что певец не дошел до финала в прошлом сезоне, зрители запомнили его «особую» манеру катания и искромётный юмор. На этот раз Алексею пришлось смотреть на выступления коллег и, естественно, шутить. Именно поэтому «Золотой голос России», известный певец Николай Басков, а с недавних пор по совместительству и член жюри популярного телепроекта, на съемках последнего так весело реагировал на беседу Алексея и Максима Галкина, ведущего шоу, что в буквальном смысле сломал стул, на котором сидел! Просто Басков, громко засмеявшись, неуклюже повалился на пол, а Алексей, сидевший рядом, помог коллеге подняться на ноги, не оставлять же лежать на полу известного артиста! - Теперь я понял, почему Николай спрашивал меня о диете, интересовался как быстро похудеть, — чуть позже прокомментировал случившееся Чумаков, — спрашивал: «Как ты похудел, Лёша?» Ну, во-первых, «бабочки». Во-вторых, «фонарики»... - У меня сейчас фонарики были, я видел, не надо, — буквально прокричал Николай после того, как поднялся с пола. - Николай, когда Вы упали навзничь, Ваш «фонарик» увидели все! Остаётся теперь только ждать трансляции 31 декабря, чтобы посмотреть, какой «фонарик» у Николая Баскова! Примечание: фонарик, бабочка — элементы фигурного катания.