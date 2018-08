Girls Aloud назвали лучшей поп-группой

Британская поп-группа Girls Aloud возглавила список лучших женских музыкальных коллективов всех времен и народов. Участницам команды Надин, Николь, Шерил, Кимберли и Саре удалось обойти даже такую легендарную группу, как Spice Girls, которые оказались на второй позиции в списке. Известно, что список был составлен на основе голосов пяти тысяч меломанов, которые голосовали за свои любимые поп-коллективы на популярном сайте onepoll.com. Топ-5 лучших поп-групп: 1. Girls Aloud 2. The Spice Girls 3. The Supremes 4. The Bangles 5. Sugababes