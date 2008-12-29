Бритни Спирс выпустит линию накладных волос

Популярная американская певица Бритни Спирс (Britney Spears) выпустит под своим именем линию накладных прядей для волос. Поп-звезда, которая систематически увеличивает объем волос с помощью накладных прядей, решила расширить свою бизнес-империю и порадовать модниц линией профессиональных накладных волос. «После двух лет, на протяжении которых она пыталась скрыть свои редкие тусклые волосы, она стала экспертом в области наращивания и лечения волос, - говорит источник, - После мучительных процедур наращивания у нее возникла идея – перейти на искусственные пряди. Со временем она поняла, что накладные пряди очень удобны в использовании и будут пользоваться бешеной популярностью у любительниц пышных причесок. Бритни всегда была не только первоклассной артисткой с мировым именем, но и успешной бизнесвумен». По словам источников, новая линия Бритни поступит в продажу в марте 2009 года, за неделю до начала ее долгожданного мирового гастрольного тура «Circus World Tour». Известно, что работа над линией накладных волос проходит под руководством известного стилиста-парикмахера Кима Во (Kim Vo), который поможет ей выпустить по-настоящему качественный продукт.