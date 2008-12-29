С Олегом Янковским все в порядке

Заместитель директора театра "Ленком" Сергей Вольтер опроверг информацию некоторых СМИ о госпитализации актера Олега Янковского. В понедельник в СМИ появились сведения о том, что Янковский в тяжелом состоянии госпитализирован в столичную клинику. "Олег Иванович вчера играл в спектакле "Женитьба", на который приходил его внук. И сегодня, 29 декабря, он также играет в этом спектакле "Ленкома", - сказал Вольтер РИА Новости. Замдиректора театра отметил, что, "как и любой из нас, Олег Иванович может обратиться в клинику по тому или иному поводу и обследоваться там".