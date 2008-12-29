Теперь жертвой ограбления стал Руслан Алехно

Во время своего предновогоднего "шопинга" по Москве Руслан Алехно лишился сотового телефона и ноутбука. Его просто-напросто ограбили. Все произошло в пробке на Проспекте Мира. Дело в том, что сумка в которой находился ноутбук и мобильный телефон (с личным номером Артиста, который Руслан использует только для самых близких людей), лежала на заднем сидении автомобиля. "И вот я стою в пробке, в крайней правой полосе, и в этот момент какие то малолетние попрошайки с наглостью открывают заднюю дверь моего автомобиля и выхватывают сумку, после чего исчезают, - заявил Руслан Алехно. - Вы понимаете, что я даже не успел сообразить толком, что произошло. Что я мог сделать? Бросить автомобиль, который стоит в пробке и побежать за наглецами?" Стоимость телефона, по словам потерпевшего - 25000 рублей, стоимость сумки марки Louis Vuitton 45000 рублей, стоимость ноутбука марки VAIO 85000 рублей. Кстати сумка и ноутбук были куплены совсем недавно - всего неделю назад. Этой покупкой Руслан Алехно поздравил себя с новогодними праздниками. Однако в нотбуке уже хранились наметки новых песен, которые Артист планировал передать на аранжировку. Но самое страшное выяснилось позже. Оказывается в тот, момент, пока Артист ехал в отделение, после произошедшего инцидента, с его мобильного телефона неизвестные злоумышленники отправляли сообщение друзьям Алехно с просьбой немедленно перевести на подставной виртуальный интернет кошелек некую сумму денег. Как стало известно, Руслан Алехно пребывает в бешенстве от сложившейся ситуации. Помимо материальной стороны вопроса Алехно разгневал тот факт, что помимо его самого, черз смс-рассылку пытались кинуть и его друзей.